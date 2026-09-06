TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Galatasaray MCT Technic'i 81-60 mağlup ederek Gloria Cup 2026'ya galibiyetle başladı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu hazırlıklarına Antalya kampıyla devam eden TOFAŞ, kampın 4. gününde Gloria Cup 2026 hazırlık turnuvasının ilk maçında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

Gloria Sports Arena'da oynanan maça Efe Postel, Bryce Jones, Gabe Brown, Treshawn Thurman, Terrell Carter beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Efe Postel'in üçlüğüyle buldu. Gabe Brown, Thurman, Yiğitcan Saybir ve McNeace'in basketleriyle 5. dakikada skoru 12-13 yaparken, Sadık Emir Kabaca ve Zach Nutall'ın üçlükleri TOFAŞ'ı 8. dakikada 20-19 öne geçirse de ilk periyot 20-24 Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyodun başında Shavar Reynolds ve Zach Nutall'ın sayılarıyla 29-27 öne geçmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, çeyrek sonunda Yiğitcan Saybir, Terrell Carter ve Bryce Jones ile skor buldu ancak soyunma odasına önde giren taraf 34-36'lık skor ile rakip takım oldu.

Üçüncü periyoda Bryce Jones ve kaptan Yiğitcan Saybir'in üçlükleriyle hızlı başlayan TOFAŞ, 22. dakikada 40-36 üstünlük sağlarken, Shavar Reynolds, Gabe Brown, Efe Postel, Sadık Emir Kabaca ve Zach Nutall'ın basketleri 27.30'da farkı 7'ye çıkardı: 50-43. Çeyrek sonunda Karahan Efeoğlu, Jamuni Mcneace ve Efe Postel ile sayılar bulan Mavi Yeşilliler son çeyreğe 56-47 önde girdi.

Dördüncü periyoda da iyi savunma ile başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Terrell Carter ve Treshawn Thurman basketleriyle 32. dakikada farkı 21'e (68-47) çıkardı. Kalan bölümde Zach Nutall ve Shavar Reynolds'un elinden sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 81-60 galip ayrıldı.

Galatasaray karşısında TOFAŞ'ta Zach Nutall 16 sayı; Tre'shawn Thurman 11 sayıyla oynarken; Shavar Reynolds 9 sayı; Yiğitcan Saybir 7 sayı; Sadık Emir Kabaca 7 sayı; Bryce Jones 7 sayı; Terrell Carter 6 sayı; Gabe Brown 6 sayı; Efe Postel 6 sayı; Jamuni Mcneace 4 sayı; Karahan Efeoğlu 2 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 12 Eylül'e kadar sürecek Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 6 Eylül Pazar günü Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile oynayacak. Gloria Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak ve HT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.