TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya kampında oynadığı Gloria Cup 2026'daki ikinci hazırlık maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'a 113-112 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına devam eden TOFAŞ, Antalya kampının 5. gününde Gloria Cup 2026 hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban ile karşılaştı.

Gloria Sports Arena'da oynanan maça Efe Postel, Shavar Reynolds, Gabe Brown, Yiğitcan Saybir, Jamuni Mcneace beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Jamuni Mcneace ve Gabe Brown'un sayılarıyla maçın başında 7-0'lık seri yakalayarak hızlı bir giriş yaptı. Yiğitcan Saybir ve Shavar Reynolds'un basketleri 2.30'da skoru 3-11 yapınca rakibin molası geldi. Mola dönüşü Tre'shawn Thurman, Sadık Emir Kabaca ve Bryce Jones'un sayıları sonrası 7. dakikada skor 23-23'e gelirken, çeyrek sonunda Zach Nutall ve Bryce Jones'un elinden sayılar gelse de Lokomotiv Kuban ilk periyodu 34-32 önde kapattı.

İkinci çeyreğe 9-2'lik seri ile başlayan Rusya temsilcisi 12. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 43-34. Rakip sayılarına Thurman, Terrell Carter, Zach Nutall, Efe Postel ve Yiğitcan Saybir ile karşılık vermeye çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, soyunma odasına 64-51 geride girdi. Üçüncü periyoda Zach Nutall'ın üçlüğüyle başlayan Mavi Yeşilliler, Jamuni Mcneace, Bryce Jones ve Yiğitcan Saybir'in elinden bulduğu sayılarla 23. dakika sonunda farkı 4'e indirdi: 67-63. Rakibin üçlüklerine engel olamayınca 25. dakikada farkı yeniden çift hanelere (76-65) çıkarken, TOFAŞ; Terrell Carter, Gabe Brown, Tre'shawn Thurman, Bryce Jones ve Shavar Reynolds'ın sayılarıyla reaksiyon vererek 28. dakikada farkı 3'e çekti: 82-79.

Jamuni Mcneace ve Shavar Reynolds'un basketleriyle son çeyreğe 85-85 eşitlikle giren TOFAŞ Basketbol Takımı, Zach Nutall'ın sayıları sonrası Yiğitcan Saybir ve Jamuni Mcneace'in basketleriyle 32. dakikada 88-94 yeniden üstünlüğü sağladı. Kaptan Yiğitcan Saybir'in skor katkısıyla bitime 6.38 kala 7 sayılık fark (91-98) yakalayan Bursa temsilcisi, kalan bölümde rakip sayılarına Terrell Carter, Shavar Reynolds, Bryce Jones'un basketleriyle karşılık vererek son 23.5 saniyeye 109-112 önde girse de son bölümde Lokomotiv Kuban sayılarına engel olamayınca parkeden 113-112 mağlup ayrıldı.

Lokomotiv Kuban karşısında TOFAŞ'ta Bryce Jones 21 sayı; Zach Nutall 20 sayı; Yiğitcan Saybir 17 sayı ve Jamuni Mcneace 15 sayıyla oynarken; Terrell Carter 10 sayı; Shavar Reynolds 10 sayı; Tre'shawn Thurman 9 sayı; Gabe Brown 6 sayı; Efe Postel 2 sayı ve Sadık Emir Kabaca 2 sayıyla kaykı verdi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, 12 Eylül'e kadar sürecek Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçını 9 Eylül Çarşamba günü Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca ile yapacak. Gloria Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 14.45'te başlayacak ve HT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.