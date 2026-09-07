İstanbul'un ev sahipliğinde 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu.

İSTANBUL (İGFA) - A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğunu ilan ettiği karşılaşmanın ardından yapılan törende turnuvanın rüya takımına ödülleri takdim edildi.

Milli Takımımızda Melissa Vargas 'En Değerli Oyuncu' (MVP) ve 'En İyi Pasör Çaprazı', Gizem Örge 'En İyi Libero', Zehra Güneş 'En İyi Orta Oyuncu', Derya Cebecioğlu 'En İyi Smaçör', Daniele Santarelli 'En İyi Başantrenör' seçildi.

Final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde, turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Sırbistan'a bronz madalyalarını CEV Birinci Başkan Yardımcısı Ivan Knezevic, Sırbistan Spor Bakanı Zoran Gajic ve Sırbistan Voleybol Federasyonu Başkanı Djula Mester takdim etti.

Avrupa ikincisi İtalya'ya gümüş madalyalarını CEV Başkan Yardımcısı Guy Juwet ve İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Guiseppe Manfredi takdim etti.

Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımıza altın madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti.

Filenin Sultanları'na şampiyonluk kupasını ise CEV Başkanı Roko Sikiric takdim etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FİLENİN SULTANLARINA TEBRİK

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen dev organizasyonun finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup eden son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, final karşılaşmasının ardından telefonla arayarak millilerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, 'CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.