Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Osmangazi Meydanı'na kurduğu dev ekranda Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası finalini takip eden Bursalılar, millilerin İtalya karşısında elde ettiği tarihi zaferi büyük bir sevinçle kutladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin gururu olan Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası finalindeki mücadelesini Bursalıların bir arada takip edebilmesi amacıyla Osmangazi Meydanı'na dev ekran kurdu.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finali öncesinde meydanda toplanmaya başlayan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla meydanın atmosferini kısa sürede renklendirdi. Çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş, ay-yıldızlı takımın final heyecanını birlikte paylaşmak için aynı noktada buluştu. Dev ekranda Filenin Sultanları'nın her hücumu ve kazandığı her sayı, meydanda büyük bir coşkuyla karşılandı. Milli takımın mücadele ettiği her anı büyük bir dikkatle takip eden vatandaşlar, zaman zaman alkışlar ve tezahüratlarla ay-yıldızlı oyunculara destek verdi.

BAŞKAN ERKAN AYDIN MİLLİ BİRLİK RUHUNU PAYLAŞTI

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasını Osmangazi Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte takip etti. Milli heyecana ortak olan Başkan Aydın, karşılaşma boyunca Bursalılarla birlikte Filenin Sultanları'nın her sayısında büyük coşku yaşadı.

ŞAMPİYONLUK BÜYÜK SEVİNÇ YAŞATTI

İtalya'ya karşı setlerde iki kez geriye düşmesine karşın mücadeleden kopmayarak müthiş bir dönüşe imza atan Filenin Sultanları, rakibini 16-25, 25-22, 12-25, 25-21 ve 15-10'luk setlerle 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Osmangazili vatandaşlar, şampiyonluk coşkusunu hep birlikte paylaştı. Türk bayraklarıyla şampiyonluk sevincini yaşayan sporseverler, Filenin Sultanları'nın tarihi başarısından duydukları gururu dile getirerek, bu anlamlı geceyi birlikte yaşama imkanı sağlayan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.