İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğu için çıktığı final karşılaşmasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa'nın zirvesine çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan finalde Filenin Sultanları, mücadeleyi son sette kopararak şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk setini 25-16 İtalya kazandı. İkinci sette toparlanan Türkiye, rakibine 25-22 üstünlük sağlayarak setlerde durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette İtalya'nın 25-12'lik üstünlüğüyle skor yeniden 2-1'e gelirken, Filenin Sultanları dördüncü sette büyük bir mücadele ortaya koydu. Türkiye, bu seti 25-21 kazanarak karşılaşmayı final setine taşıdı.

Şampiyonu belirleyen beşinci sette ise Filenin Sultanları, rakibine 15-10 üstünlük kurarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu ilan etti.

BAŞKAN KÖYMEN, ŞAMPİYONLUK HEYECANINI MALTEPELİLERLE PAYLAŞTI

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen de final karşılaşmasında Maltepe Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Maçı yurttaşlarla birlikte takip eden Başkan Köymen, karşılaşmanın kritik anlarında yaşanan heyecana ve sevince ortak oldu.

Meydanı dolduran vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla milli takıma destek verirken, her sayının ardından büyük coşku yaşandı. Özellikle final setinde heyecan doruğa çıktı. Türkiye'nin 15-10'luk galibiyetle Avrupa şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından meydan alkış ve tezahüratlarla yankılandı.