Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Ayasofya El Sanatları Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan resim sergisi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Ayasofya El Sanatları Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı eserler Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Akça rehberliğinde farklı tekniklerle hazırlanan eserlerin yer aldığı resim sergisi yoğun ilgi gördü. Sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri üniformasıyla tasvir edildiği, Çanakkale Savaşı'nın unutulmaz kahramanlarından Seyit Onbaşı, Çanakkale Şehitler Abidesi ve savaş sahnelerinin aynı kompozisyonda işlendiği tablo ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken eserlerden biri oldu.

Ziyaretçiler, sergilenen eserleri inceleyerek ressam adaylarından çalışmaların kompozisyonları, kullanılan teknikler ve uygulanan sanat akımları hakkında bilgi aldı.

Geleneksel Türk kültürüne ait motiflerle modern sanat anlayışını buluşturan eserlerin yer aldığı sergi 24 Temmuz Cuma gününe kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.