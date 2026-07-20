Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali, 18-19-20 Eylül 2026 tarihlerinde Merinos Parkı'nda gastronomi tutkunlarını buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın zengin mutfak kültürünü ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan festival, Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı etkinlikleri kapsamında özel içerikleriyle de dikkat çekecek. Festival ile Bursa'nın gastronomi mirasının tanıtılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve kentin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

STANT BAŞVURULARI BAŞLADI

Festival hazırlıkları kapsamında işletmelerin stant başvuruları 20 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Başvurular, oluşturulacak denetim komisyonu tarafından ürün kalitesi, hijyen standartları, festival konseptine uygunluk ve Bursa gastronomisine sağlayacağı katkılar doğrultusunda değerlendirilecek. Değerlendirme sonucunda uygun bulunan işletmeler festival alanında yer almaya hak kazanacak.

Üç gün sürecek festivalde ziyaretçiler, gastronomiyi farklı yönleriyle deneyimleyebilecekleri altı ana etkinlik alanıyla buluşacak. Festivalin ana sahnesinde gastro söyleşiler, gastro şovlar ve konserler düzenlenecek. Yemek yarışmaları alanında gastronomi öğrencileri, profesyonel şefler, kardeş şehir temsilcileri, kadın kooperatifleri ve farklı kategorilerde yarışmacılar hünerlerini sergileyecek. Lezzet atölyesinde Bursa'nın coğrafi işaretli ürünlerinin üretim süreçleri, tarihçeleri ve tadımları ziyaretçilere sunulurken, kardeş şehirlerin yerel mutfakları da tanıtılacak. Alternatif sahnede dinletiler, film gösterimleri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuk etkinlik alanı ise uygulamalı mutfak atölyeleri ve eğitici etkinliklerle minik ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatacak.

BURSA'NIN 700 YILLIK LEZZET HAFIZASI ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Festival kapsamında Bursa'nın Fethi'nin 700. yılına özel hazırlanan 'Fetihle Başlayan 700 Yıllık Lezzet Yolculuğu' sergi ve deneyim alanı da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Tematik alanda Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş süreci, erken dönem Osmanlı mutfağı, Osmanlı ve Balkan mutfak kültürü ile günümüze uzanan Bursa mutfağı tarihsel bir perspektifle anlatılacak. Tematik dekorlar, tarihsel anlatımlar, tadım stantları, uygulamalı atölyeler ve sergiler sayesinde ziyaretçiler gastronomi tarihini deneyimleme fırsatı bulacak.

Festival alanında oluşturulacak üç ana lezzet sokağında toplam 145 stant yer alacak. Bursa'nın coğrafi işaretli yerel lezzetlerine ayrılan 55 stant, Türkiye'nin farklı bölgelerinden lezzetlerin sunulacağı 10 stant, yerel üreticiler, kadın kooperatifleri ve derneklerin katılacağı 40 stant; ilçe belediyeleri, gastronomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kardeş şehirlerin yer alacağı 40 stant ziyaretçilere hizmet verecek.

ÜÇ GÜN BOYUNCA GASTRO SÖYLEŞİLER VE ŞOVLAR

Festival ana sahnesinde akademisyenler, şefler, yazarlar, oyuncular ve televizyon programcılarının katılımıyla yaklaşık 20 gastro söyleşi ve gastro şov gerçekleştirilecek. Program kapsamında Bursa mutfağının tarihsel gelişiminden imaret kültürüne, sofra adabından sağlıklı beslenmeye, coğrafi işaretli ürünlerden fine dining ve füzyon mutfak uygulamalarına, atıksız mutfaktan Tarihi İpek Yolu'nun gastronomiye etkilerine kadar birçok konu ele alınacak. Saray mutfağı, gastro diplomasi, esnaf lokantaları kültürü, sokak lezzetleri ve Bursa'nın güçlü tarımsal üretim potansiyeli de festivalin önemli başlıkları arasında yer alacak.