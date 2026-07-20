Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve ulaşımı daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla Cider Yolu'nda yürüttüğü çalışmaları hızlandırdı.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da Cider Yolu'nda yürütülen çalışmaları okul sezonu öncesinde tamamlamak için ekipler yoğun mesai harcıyor. Daha önce MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yağmur suyu altyapısı tamamlanan güzergahta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. İncelemeye Genel Sekreter Yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz ve Ulaş Aydın ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin de katıldı.

'300 NUMARALI YENİ HATTIMIZ HİZMETE BAŞLAYACAK'

Başkan Besim Dutlulu, Cider Yolu'nda uzun yıllardır yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşandığını belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğünün yağmur suyu altyapısını tamamladığını ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin sıcak asfalt çalışmalarına başladığını söyledi.

Başkan Dutlulu, 'Kamulaştırma kapsamı dışında kalan bölümde asfalt çalışmalarını tamamlayarak yolu geçici olarak trafiğe açacağız. Böylece Şehir Hastanesi'nden okullar bölgesine ulaşımı sağlayacak 300 numaralı yeni otobüs hattımızı okullar açıldığında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu düzenleme özellikle okul döneminde bölgedeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak' dedi.

Çalışmaların yalnızca mevcut yolun yenilenmesinden ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Dutlulu, Cider Yolu'nu Menemen Yolu'na bağlayacak alternatif ulaşım aksı üzerinde de çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Dutlulu, kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından bağlantının nihai proje doğrultusunda yeniden düzenleneceğini, böylece Manisa'nın ulaşım ağına uzun yıllar hizmet edecek güçlü bir arter kazandırılacağını ifade etti.

Başkan Dutlulu, 'Manisa büyüyor. Biz de şehrimizin gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarını bugünden planlayarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Emeği geçen MASKİ ve Büyükşehir Belediyesi personelimize teşekkür ediyor, çalışmalarımızın Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.