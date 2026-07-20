Samsun Büyükşehir Belediyesi, zabıta hizmetlerini daha hızlı ve etkili yürütmek için motosikletli zabıta ekiplerini sahada görevlendiriyor. Şehrin farklı noktalarında görev almaya başlayan motosikletli ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve ihbarlara kısa sürede ulaşarak hizmetlerin daha hızlı verilmesini sağlıyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini daha hızlı ve etkili şekilde sürdürebilmek adına motosikletli zabıta ekiplerini devreye aldı.

Özellikle şehir merkezi, dar sokaklar, yaya bölgeleri, parklar, sahil bandı, pazar yerleri ve etkinlik alanlarında görev yapan motosikletli zabıta ekipleri kolay hareket edebildikleri için vatandaşlara daha hızlı hizmet sunuluyor.

DENETİMLER DAHA ETKİN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Motosikletli zabıta ekipleri kaldırım işgalleri, seyyar satıcılık, çevre kirliliği ve izinsiz faaliyetlerle ilgili denetimlerini daha etkin gerçekleştirirken vatandaşlardan gelen taleplere de hızlı şekilde müdahale ediyor.

Ayrıca pazar yerleri, okul çevreleri, parklar ve meydanlarda düzenli devriye gezerek kamu düzeninin korunmasına katkı sağlıyor.

Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde de görev yapan motosikletli zabıta ekipleri, gerektiğinde ilgili kurumlarla iletişim kurarak ilk müdahale süreçlerine de destek veriyor.