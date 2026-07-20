Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı Başkentlileri ağırlama devam ediyor. Bir haftada yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan 1 milyon metrekarelik dev park, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen Başkentlilerin gözde adreslerinden biri oldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Başkentlilerin akınına uğradı.

Yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda hizmet veren parkı bir haftada yaklaşık 50 bin kişi ziyaret ederken, binlerce araç da parka giriş yaptı.

BAŞKENTLİLERİN GÖZDE ADRESİ OLDU

Geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları, doğal yaşam adaları ve çocuk oyun parklarıyla öne çıkan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sundu.

Güneşli havayı fırsat bilen aileler çocuklarıyla birlikte parkta keyifli anlar geçirirken, ziyaretçiler sosyal yaşam alanlarının da tadını doyasıya çıkardı.