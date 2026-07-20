Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, kent sakinlerini şehrin tarihi ve kültürel değerleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği 'Eskişehir Kültürel Mirasıyla Buluşuyor' etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ertuğrulgazi ve Bahçelievler mahallelerinden geziye katılan vatandaşları uğurlayarak iyi yolculuklar diledi.

Mahalle sakinlerini Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Sülbiye Bilen ile birlikte uğurlayan Başkan Ünlüce, bu tür kültürel gezilerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Kültür gezisine katılan vatandaşlar ise kendilerine böyle bir imkân sunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ederek, kentin tarihi zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldukları için büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gün boyu süren gezi programında katılımcılar, Sivrihisar'ın yüzyıllara uzanan tarihine tanıklık etti. İlk durak olan Metin Yurdanur Açıkhava Müzesinde sanat eserlerini inceleyen vatandaşlar, ardından Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terasından ilçeyi kuşbakışı izleme fırsatı buldu. Tarihi Surp Yerortutyun Ermeni Kilisesi ile Sivrihisar Tarihi Evleri de gezi kapsamında ilgi gören duraklar arasında yer aldı.

Katılımcılar, Alemşah Türbesi ve Anadolu'nun en önemli ahşap direkli camileri arasında gösterilen Ulu Camiini de ziyaret ederek tarihi yapılar hakkında bilgi aldı. Böylece Sivrihisar'ın geçmişten günümüze taşıdığı kültürel mirası yerinde görme ve yakından tanıma imkânı buldu.

Program boyunca Zaimağa Konağı, Sivrihisar Kilim Müzesi, Nasreddin Hoca Anıt Parkı, Hazinedar Camii, Kurşunlu Camii, Kılıç Mescid Minaresi, Aziz Mahmud Hüdayi Camii ve Arastalar Çarşısı da gezi rotasında yer aldı.

Tarihi sokaklarda yürüyen vatandaşlar, ilçenin kendine özgü atmosferini keşfederken bol bol fotoğraf çekerek unutulmaz anılar biriktirdi.