Artvin Valisi Turan Ergün, Borçka ilçesine bağlı ve Gürcistan sınırında bulunan Camili bölgesindeki (Macahel) 6 köyün muhtarı ile Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesindeki bazı köy muhtarlarını makamında kabul etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'de muhtarların köylerindeki sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Vali Turan Ergün, ilgili konuların çözümü için değerlendirmelerde bulundu.

Artvin'in zor ve engebeli coğrafyaya sahip olduğunu belirten Vali Ergün, köylerde ve kırsalda yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini ve refah seviyesini daha da yükseltmek için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Vali Ergün, köylerin ihtiyaç duyduğu yol, asfalt, beton, parke taşı, sanat yapıları, elektrik, telefon, içme suyu, sulama suyu gibi alt yapı hizmetlerini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

KÖYLERDE PARKE TAŞI MEMNUNİYETİ

Kabullerinden dolayı Vali Ergün'e teşekkür eden köy muhtarları ise özellikle İl Özel İdaresinin tesislerinde üretilen parke taşının köy içi yollarına döşenmesiyle yolların konforunun arıtılmasından duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Ayrıca muhtarlar, yaşadıkları bazı sorunların çözümüne yönelik Vali Ergün'den yardım istedi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Orman Bölge Müdürü İbrahim Ethem Gürsoy, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ile Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. İl Müdürü Nedim Selçuk Er hazır bulundu.