Doğal olarak glutensiz yapısı, karbonhidrat içeriği ve farklı tariflere kolaylıkla uyum sağlayan dokusuyla pirinç, dengeli sofraların çok yönlü seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Pirinç, dünya genelinde günlük beslenmenin temel ürünleri arasında yer alıyor. California'nın Sacramento Vadisi'nde yetiştirilen California Calrose pirinci ise orta taneli yapısı, yumuşak dokusu ve pişirildiğinde kazandığı hafif yapışkan kıvamıyla dikkat çekiyor. Hafif ve nötr lezzeti sayesinde sebzelerden baklagillere, et ve balık çeşitlerinden farklı soslara kadar pek çok malzemeyle kolaylıkla bir araya gelebiliyor.

GÜNLÜK ENERJİ İHTİYACINA KATKI SAĞLIYOR

California Calrose pirinci, içerdiği karbonhidrat sayesinde vücudun günlük enerji ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunuyor. Dengeli porsiyonlarda; sebze, baklagil ve protein kaynaklarıyla birlikte tüketildiğinde besleyici ve doyurucu öğünlerin hazırlanmasına yardımcı oluyor.

Doktor Diyetisyen İpek Ağaca Özger, pirincin kontrollü miktarlarda tüketildiğinde sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olabileceğini belirtiyor:

'Pirinç, sanılanın aksine kontrollü miktarlarda tüketildiğinde sağlıklı ve besleyici bir besindir. Küçükten büyüğe her yaş grubunun keyifle tüketebileceği pirinç, iyi bir karbonhidrat kaynağıdır. Karbonhidratların günlük enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, pirinç dengeli öğünlerde değerlendirilebilecek önemli bir seçenektir.'

Pirinç aynı zamanda doğal olarak gluten içermiyor. Bu özelliğiyle gluten tüketmeyen veya glutensiz beslenmeyi tercih eden kişiler için önemli bir tahıl alternatifi oluşturuyor.

DENGELİ TARİFLERİN ÇOK YÖNLÜ TAMAMLAYICISI

California Calrose pirincinin yumuşak ve hafif yapışkan dokusu; pirinç kaseleri, salatalar, sebzeli tarifler, çorbalar ve sushi gibi pek çok farklı tarifte kullanılmasını sağlıyor. Sebzeler, kuru baklagiller, yağsız protein kaynakları ve ölçülü miktarda sağlıklı yağlarla bir araya getirildiğinde renkli, dengeli ve lezzetli tabaklar hazırlamak mümkün oluyor.

California Calrose pirinci, kolay hazırlanabilen yapısı ve farklı mutfak kültürlerine uyum sağlayan lezzetiyle günlük sofralara pratik bir alternatif sunuyor. Doğru porsiyon ve dengeli malzeme seçimleriyle hem geleneksel hem de modern tariflerin besleyici bir parçası haline geliyor.

CALİFORNİA CALROSE PİRİNCİ HAKKINDA

California Calrose pirinci, California'da yetiştirilen temel pirinç çeşitlerinden biridir. Orta taneli yapıya sahip olan Calrose, pişirildiğinde yumuşak ve hafif yapışkan bir doku kazanır. Bu özelliği sayesinde pirinç kaselerinden sushi tariflerine, sebzeli yemeklerden protein içeren ana öğünlere kadar geniş bir kullanım alanı sunar.