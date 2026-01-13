Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Karagöz Meydanı için hazırlanan ruhsata esas projeyi onayladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Anıtlar Kurulu'ndan da onay alınınca uygulama projesini hazırlayıp, ihale süreci sonrasında saha çalışmalarına başlanılacağını açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak ayı meclis oturumları devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirilen bugünkü oturumda Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu'ndan gelen gündem maddeleri görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Cumhuriyet Mahallesi Karagöz Meydanı avan projesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından meclis onayına sunuldu. Proje oy çokluğuyla kabul edildi.

SON SÖZ ANITLAR KURULU'NDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin kent bütünlüğü açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, 'Meclisimizin onayladığı projemiz Anıtlar Kurulu'nca değerlendirmeye alınacak. O bölgede Trabzon Müzesi bulunuyor. Aradaki binaları da inşallah kamulaştırarak, alanı müzeyle bütünleşen bir yapıya kavuşturacağız. Doğal olarak Uzunsokak ile entegrasyonunu da sağlamayı hedefliyoruz. Bizim açımızdan hoşumuza giden güzel bir proje oldu. Sahaya yansıdığında da çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Belediye olarak daha önce verdiğimiz sözleri yerine getirerek, özellikle otopark zeminini de oluşturan ciddi ve nitelikli bir çalışma ortaya koyuyoruz. Anıtlar Kurulu onayının ardından, çalışması devam eden uygulama projesiyle ihaleye çıkmayı ve 'Bismillah' diyerek saha çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz' dedi.