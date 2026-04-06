Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Halk Oyunları Yarışması'nda Büyükler Geleneksel Erkekler ve Büyükler Geleneksel Karma kategorilerinde birinci oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'da düzenlenen Kulüpler Arası İl Birinciliği Halk Oyunları Yarışması'nda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü önemli bir başarıya imza attı.

Kulübün halk oyunları ekibi, Büyükler Geleneksel Erkekler ve Büyükler Geleneksel Karma kategorilerinde sergilediği başarılı performanslarla her iki dalda da il birincisi oldu.

Performansıyla izleyicilerden büyük alkış alan ekip, Trabzon folklorunu en iyi şekilde temsil etti.