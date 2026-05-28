Orta oyuncu rotasyonunu yeniden yapılandıran Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezonda Alman orta oyuncu Camilla Weitzel'i kadrosuna kattı.

İSTANBUL (İGFA) - Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz: 'Camilla, disiplini ve profesyonelliğiyle öne çıkan, Almanya Milli Takım kaptanlığı görevini üstlenen değerli bir oyuncu.

Sahada ve saha dışında sahip olduğu deneyimi takımımıza yansıtacağına inanıyor; yeni sezonda bize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle kritik anlarda ortaya koyduğu liderlik ve sorumluluk alma becerisiyle fark yaratacağına inanıyoruz' dedi.

Kaynak: RSS