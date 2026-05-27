TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, 'Burada yeniden top oynatacağız' diyerek söz verdiği Avni Aker Millet Bahçesi Sentetik Çim Saha Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı. İhalesi yapılan projenin sözleşme süreci tamamlandı, önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanılacak.

ÇOCUKLAR FUTBOLU BU RUHLA ÖĞRENECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yavuz Selim sahasının Trabzon'un futbol hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, 'Burada yeniden top oynatacağız diye söz vermiştim. Amatörün ruhunu tekrar orada yaşatacağız. 8-14 yaş arası çocuklarımız futbolu, Trabzon'da futbolun ve Trabzonspor'un doğduğu bu yerde öğrensin. O ruhu hissetsin. Aileler keyifle vakit geçirirken, çocuklarımız antrenman ve maç yapsın' dedi.

ÇALIŞMALAR YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK

Proje kapsamında Avni Aker Millet Bahçesi içerisinde 6 bin metrekare sentetik çim imalatı yapılacak. 45x90 metre ölçülerinde futbol sahası oluşturulacak alanda, yedek kulübeleri de yer alacak. Ayrıca sahanın çevresindeki 980 metrekarelik yürüyüş yolu yenilenerek vatandaşların kullanımına sunulacak. 13 milyon 253 bin liraya ihalesi gerçekleştirilen projenin yapımına önümüzdeki günlerde başlanılacak.