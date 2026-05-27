Yol, dağ, pist, gran fondo, downhill, enduro ve parabisiklet disiplinlerinde Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Dünya Kupaları, Türkiye Şampiyonaları ve Gran Fondo organizasyonları Türkiye Bisiklet Federasyonu Haziran takviminde öne çıkıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Haziran 2026 takviminde, 8 farklı disiplinde Türkiye'de 13 şehir ve yurt dışında 7 ülkede gerçekleştirilecek toplam 29 yarış, şampiyona ve milli takım kampı yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Haziran 2026 faaliyet programı kapsamında yol, dağ, pist, gran fondo, downhill, enduro ve parabisiklet disiplinlerinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla bisiklet sezonunun temposunu yükseltiyor. Haziran ayı boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek yarışların yanı sıra Almanya, Polonya, Slovakya, Çekya, İtalya, Bosna Hersek ve Kosova'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda milli sporcularımız ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ile başlayan ay boyunca Türkiye Bisiklet Federasyonu, yarışlar, şampiyonalar ve eğitim faaliyetleriyle bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Haziran ayı takviminde Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Dünya Kupası yarışları, Türkiye Şampiyonaları, Gran Fondo organizasyonları ve milli takım kampları öne çıkıyor. Sakarya, Konya, Gebze, Marmaris, Sivas, Bursa ve Siirt gibi şehirler önemli organizasyonlara ev sahipliği yaparken; Türk sporcular Avrupa'daki prestijli yarışlarda da pedal çevirecek.

Haziran ayında gerçekleştirilecek milli takım hazırlık kampları da genç sporcuların uluslararası yarışlara hazırlanmasında önemli rol oynayacak. Sakarya, Trabzon ve Konya'da düzenlenecek kamp organizasyonlarıyla birlikte federasyon, altyapıdan elit seviyeye kadar sporcuların performans gelişimini desteklemeyi sürdürüyor.

ROAD TO LA 2028: MİLLİ TAKIM OLİMPİYAT HEDEFİYLE PEDAL ÇEVİRİYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu, milli takım yapılanmasını 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları hedefi doğrultusunda güçlendirmeyi sürdürüyor. Haziran ayı takviminde yer alan Avrupa Şampiyonaları, Dünya Kupası yarışları, Balkan Şampiyonaları ve uluslararası UCI organizasyonları; sporcuların olimpik seviyedeki yarış temposuna ulaşmaları, uluslararası puan toplamaları ve deneyim kazanmaları açısından büyük önem taşıyor. Yol, pist, dağ bisikleti ve parabisiklet branşlarında gerçekleştirilen milli takım kampları ile uluslararası yarış katılımları, Türkiye'nin LA 2028 yol haritasının önemli adımları arasında yer alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Haziran ayı takviminin Türk bisikletinin hem organizasyon gücünü hem de uluslararası vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, 'Sporcularımız Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ülkemizi temsil ederken, Türkiye'de düzenlediğimiz Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası organizasyonlarıyla da dünyayı ülkemizde ağırlıyoruz. Milli takım kamplarımızla birlikte sporcularımızı 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları yolunda geleceğin büyük organizasyonlarına hazırlamaya devam ediyoruz' dedi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nün ruhuna uygun şekilde, bisikleti sağlıklı yaşamın, sürdürülebilir ulaşımın ve güçlü bir spor kültürünün önemli bir parçası olarak gördüklerini söyleyen Müftüoğlu, Haziran ayı boyunca gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla çocuklardan elit sporculara kadar her yaştan bireyin bisikletle buluşmasını hedeflediklerini kaydetti.

İŞTE HAZİRAN 2026 FAALİYET TAKVİMİ

Tarih Disiplin Organizasyon Yer

4 Haziran Dağ Bisikleti Milli Takım Hazırlık Kampı Sakarya

5 Haziran Yol Bisikleti Allgäu Tour 2026 Almanya

5 Haziran Yol Bisikleti Balkan Yol Şampiyonası Priştine / Kosova

6 Haziran Pist Bisikleti GP Presov-U23 Slovakya

7 Haziran Dağ Bisikleti Eliminatör Avrupa Şampiyonası Sakarya

7 Haziran Gran Fondo L'Étape Marmaris Marmaris / Muğla

11 Haziran Yol Bisikleti Tour of Malopolska Polonya

12 Haziran Pist Bisikleti GP Brno Çekya

12-14 Haziran Parabisiklet Avrupa Yol Parabisiklet Maniago / İtalya

14 Haziran Dağ Bisikleti Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonası Bosna Hersek

14 Haziran Yol Bisikleti Hazırlık Kampı Trabzon

14 Haziran Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası Sakarya

14 Haziran Dağ Bisikleti City Mountain XCC Sakarya

19 Haziran Yol Bisikleti Tour Szlakiem Mazurskich Twierdz Polonya

19-21 Haziran Yol Bisikleti Türkiye Kupası 5. Etap Puanlı Yol Yarışları Sivas

19 Haziran Yol Bisikleti Medzinárodné Dni Cyklistiky Slovakya

19 Haziran Pist Bisikleti Pist Bisikleti Türkiye Şampiyonası Konya

20 Haziran Dağ Bisikleti 1. Bölge Etap 2 Yarışı Eskişehir

20 Haziran Dağ Bisikleti 2. Bölge Etap 2 Yarışı Hatay

20 Haziran Dağ Bisikleti 3. Bölge Etap 2 Yarışı Erzurum

25-27 Haziran Dağ Bisikleti Puanlı Türkiye Şampiyonası 3. Etap Kocaeli / Gebze

26-27 Haziran Dağ Bisikleti Eliminatör World Cup Gdynia / Polonya

26-27 Haziran Dağ Bisikleti Gebze MTB Cup XCC-XCO Kocaeli / Gebze

26-29 Haziran Yol Bisikleti Yeşilay Türkiye Yol Şampiyonası Siirt

27 Haziran Downhill ve Enduro Urban Downhill Merdiven Yarışı Bursa

28 Haziran Gran Fondo Konya Gran Fondo Konya

29 Haziran - 6 Temmuz Pist Bisikleti Milli Takım Kampı Konya