Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla Ortadoğu Fuar Merkezi içerisinde yer alan Gazi Pisti'nde düzenlenen 2026 Türkiye Drift Şampiyonası ikinci ayağı büyük çekişmeye sahne oldu.

GAZİANTEP (İGFA) - Kalabalık bir izleyici topluluğunun ilgi ve heyecanla takip ettiği ve HT Spor'dan canlı olarak yayınlanan yarışı Çağlar Küçükdumlu kazanırken, Doğuş Can Dursun ikinciliği ve Berfu Tutumlu da üçüncülüğü elde etti.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Durali Bostan ilk sırayı alırken, Serdar Nartak ikinci olarak podyuma çıkan sporcu oldu.

2026 Türkiye Drift Şampiyonası, 20-21 Haziran tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek olan üçüncü ayak ile devam edecek.