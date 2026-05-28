Tenis ve iş dünyasını prestijli bir platformda buluşturan Boss Cup Tenis Turnuvası, kurucu Salih Umut Üngör liderliğinde 5. yılında 10. organizasyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Marka elçisi Yasmin Gülman'ın da destek verdiği turnuva, 16-21 Haziran tarihlerinde Etiler Tenis Kulübü'nde düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de iş dünyası ile spor camiasını aynı çatı altında buluşturan en prestijli organizasyonlardan biri olan Boss Cup Tenis Turnuvası, bu yıl büyük bir dönüm noktasına imza atıyor. Kurucu Salih Umut Üngör liderliğinde geride bıraktığı 5 yılda istikrarlı bir büyüme sergileyen turnuva, 10. organizasyonuyla tenis severleri ve iş profesyonellerini yeniden kortlarda bir araya getiriyor.

5 Yılda Dev Bir Networking Platformuna Dönüştü

Yola çıktığı ilk günden bu yana sporun birleştirici gücünü iş dünyasının dinamizmiyle harmanlayan Boss Cup, 5 yıllık süreçte yaklaşık 350 şirkete ulaşarak Türkiye'nin en güçlü networking ve spor platformlarından biri haline geldi. Marka elçisi Yasmin Gülman'ın da aktif destekleriyle vizyonunu genişleten organizasyon, sadece bir spor turnuvası olmanın ötesinde, iş dünyası için stratejik bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Dev Sponsor Desteği ile Büyümeye Devam Ediyor

Bugüne kadar kortlarında yaklaşık 750 oyuncuyu ağırlayan ve tribünlerinde 900'ü aşkın izleyiciyi misafir eden Boss Cup, her geçen yıl büyüyen sponsorluk ağıyla da dikkat çekiyor. Başta Brooks Brothers, Usla ve Yemekhane olmak üzere yaklaşık 30 güçlü markanın desteğini arkasına alan turnuva, bu yıl da katılımcılarına hem sportif açıdan rekabetçi hem de sosyal açıdan zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Büyük Randevu 16 Haziran'da Etiler'de

Sektör liderlerini, yöneticileri ve tenis tutkunlarını buluşturacak olan Boss Cup, 16-21 Haziran tarihleri arasında Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvada mücadele etmek ve bu prestijli platformun bir parçası olmak isteyen organizasyonlar ve sporcular için son katılım tarihi ise 10 Haziran olarak açıklandı. Turnuvaya ilişkin kayıt işlemleri bosscuptennis.com resmi internet sitesi ve organizasyonun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılabiliyor.