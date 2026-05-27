Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kurucu Başkanı Erkan Kösedağ, federasyonun 20. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda amatör spora emek veren tüm isimlere teşekkür ederek, ASKF'nin Ağrı sporunun ortak hafızası olduğunu vurguladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun 20. yılı dolayısıyla açıklama yapan Federasyon Kurucu Başkanı Erkan Kösedağ, geride kalan süreci gurur ve vefa duygusuyla değerlendirdi.

Ağrı ASKF'nin kuruluşunda yer alan ve federasyonun 20 yıllık geçmişinin 18 yılında başkanlık görevini yürüten Kösedağ, federasyonun Ağrı amatör sporunun emeğini, alın terini ve ortak mücadelesini temsil eden önemli bir çatı haline geldiğini belirtti.

KÖSEDAĞ: ASKF AĞRI SPORUNUN ORTAK HAFIZASIDIR

Erkan Kösedağ mesajında, Ağrı ASKF'nin kurulmasında, büyümesinde ve bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Kurucu başkanı olma onurunu taşıdığım ve Ağrı ASKF'de geride kalan 20 yılın 18 yılında başkanlık yapmış biri olarak; Ağrı amatör sporunun hafızası, emeği, alın teri ve ortak çatısı olan federasyonumuzun 20. yılını büyük bir gurur ve vefa duygusuyla kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Kösedağ, kuruluş sürecinden bugüne kadar federasyona destek veren kulüp başkanlarına, yöneticilere, antrenörlere, sporculara, hakemlere, saha komiserlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, Gençlik ve Spor camiasına, basın mensuplarına ve amatör spora gönül veren herkese şükranlarını sundu. Geride kalan 20 yılda zaman zaman zorluklar yaşandığını ancak amatör sporun birleştirici gücüne olan inancın hiçbir zaman kaybedilmediğini belirten Kösedağ, Ağrı'daki gençlerin daha iyi şartlarda spor yapabilmesi, kulüplerin güçlenmesi ve amatör futbolun daha düzenli bir yapıya kavuşması için ortak emek verildiğini söyledi.

Kösedağ mesajının sonunda, 'ASKF bugün sadece bir federasyon değil; Ağrı spor camiasının ortak hafızası, vefa kapısı ve dayanışma merkezidir. Bu vesileyle geçmişten bugüne federasyonumuza katkı sunan, emek veren, yol arkadaşlığı yapan ve bu camiaya değer katan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun 20. yılı kutlu olsun. Nice yıllara, nice başarılara' ifadelerine yer verdi.