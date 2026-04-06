Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2. Lig çeyrek finalinin ilk maçında deplasmanda Giresun Kerasusspor ile karşı karşıya gelen Kütahya Belediyespor Basketbol Takımı, parkeden 91-73 skorla galibiyetle ayrılarak seriye güçlü bir başlangıç yaptı.

KÜTAHYA (İGFA) - Maç boyunca ortaya koyduğu disiplinle dikkat çeken takım; savunmada ve hücumda üstün bir performans sergileyerek deplasman karşılaşmasında önemli bir avantaj elde etti.

Baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan takım, çeyrek final yolculuğuna yakışır bir mücadele ortaya koydu.

Bu önemli galibiyet, Kütahya Belediyespor'un hedeflerine olan inancını ve şehrin spordaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.