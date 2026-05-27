BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu yapılanması kapsamında başantrenörlük görevine 54 yaşındaki İtalyan koç Massimo Cancellieri'yi getirdiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa basketbolunun tecrübeli isimlerinden biri olan Cancellieri ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, 'TOFAŞ ailesine hoş geldin' mesajı paylaşıldı.

24 Temmuz 1972 tarihinde İtalya'nın Teramo kentinde doğan Cancellieri, kariyerinde önemli Avrupa kulüplerinde görev aldı. 2013-2019 yılları arasında Olimpia Milano'da yardımcı antrenör olarak çalışan deneyimli isim, bu süreçte EuroLeague tecrübesi yaşadı ve takımın kazandığı şampiyonluklarda teknik ekibin önemli parçalarından biri oldu.

Başantrenörlük kariyerinde ise Basket Ravenna, Limoges CSP ve SIG Strasbourg gibi ekipleri çalıştıran Cancellieri, 2024-2025 sezonunda PAOK BC ile FIBA Europe Cup'ta finale yükseldi. İtalyan çalıştırıcı aynı sezon Yunanistan Basketbol Ligi'nde 'Yılın Koçu' ödülünü aldı.

Son olarak Dolomiti Energia Trento'nun başında görev yapan Cancellieri, takımını EuroCup'ta çeyrek finale taşırken İtalya Ligi'nde de play-off başarısı elde etti. Disiplinli oyun anlayışı, sert savunma yapısı ve yüksek enerjili basketbol felsefesiyle tanınan İtalyan koçun, TOFAŞ'ın yeni sezon yapılanmasında önemli rol üstlenmesi bekleniyor.