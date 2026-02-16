Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'İsrail-Filistin Krizi ve İki Devletli Çözüm' temalı Birleşmiş Milletler Simülasyonu programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Genç, dünyanın yeni bir düzene ihtiyaç duyduğunu ve bu düzenin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi'nin Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Avrupa Birliği Kulübü öğrencileri tarafından 'Diplomasi ve Kültür Buluşması' çerçevesinde düzenlenen 'İsrail-Filistin Krizi ve İki Devletli Çözüm' temalı Birleşmiş Milletler Simülasyonu (MUN) programına katıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda, farklı üniversite ve şehirlerden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen programda gençlere hitap eden Başkan Genç, 'Gençlerimizle bir arada olmak bizim için çok kıymetli. Çünkü hem bugünümüzü hem geleceğimizi gençlerimiz inşallah şekillendirecek. Dolayısıyla bir taraftan teoriyle bir birikim sahibi olduğumuz aşamada aynı zamanda işin pratiğiyle de ilgilenmek lazım. MUN toplantılarının ben bu manada çok fayda getireceğini düşünüyorum. Özellikle sizin gelişiminize, gelecek projeksiyonunuza çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü erken öğrenmek, erken uygulamak her zaman geleceğe dair ciddi bir avantajdır' dedi.

GÜCÜN HUKUKUN ÜSTÜNE ÇIKTIĞI BİR DÖNEM

Başkan Genç konuşmasında, Birleşmiş Milletler'in işlevini yerine getiremediğini ifade ederek, 'En kutsal hak yaşama hakkıdır. Ancak bugün çocukların, kadınların ve yaşlıların katledildiği bir dönemi yaşıyoruz. Dünya artık bu düzeni taşıyamaz, yeni bir düzene gitmek zorundayız' sözleriyle uluslararası adaletin önemine dikkat çekti.

GELECEĞE DAİR GÜVEN VEREN GENÇLİĞİMİZ VAR

Genç, gençlerin fikir üretme ve uluslararası arenada söz söyleme sorumluluğuna değinerek, 'Geleceğe dair güven veren ciddi bir gençliğimiz var. Yeni düzenin mimarları sizler olacaksınız' dedi.

Program sonunda öğrencilerin hazırlayacağı raporu okuyacağını belirten Başkan Genç, gençlere başarılar diledi.