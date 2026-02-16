Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirtilen Taşlar Silahlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, liderliğini 'Ümit' lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı ve lider dahil 4 örgüt yöneticisinin bulunduğu Taşlar Silahlı Suç Örgütü'nün İstanbul'un özellikle Esenler ilçesi başta olmak üzere birçok ilçede işlediği tespit edilen 16 ayrı eyleme ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında 15'i tutuklu, bir kısmı yakalamalı olmak üzere toplam 37 şüpheli hakkında; kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, silahla kasten nitelikli yaralama, mala zarar verme, birden fazla kişiyle birlikte örgütün korkutucu gücünden yararlanarak silahla tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli yağma suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldığı bildirildi.