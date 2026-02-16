Karayolları Genel Müdürlüğü, Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan güzergâhta inşa edilen Doğancı Tüneli ile bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirildiğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bursa'yı Orhaneli üzerinden Balıkesir-Kütahya Devlet Yolu'na bağlayan 89 kilometrelik güzergâhta önemli bir yatırımın hayata geçirildiği belirtildi.

Modern mühendislik yaklaşımıyla projelendirilen 3,2 kilometrelik varyant çalışması kapsamında inşa edilen 2 bin 344 metre uzunluğundaki Doğancı Tüneli'nin hizmete alınmasıyla bölgedeki ulaşım standardı yükseltildi.

Özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan mevcut yolun dik, virajlı ve riskli yapısının, tünel sayesinde daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım aksına dönüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güvenli yollar, daha kısa mesafeler ve daha konforlu yolculuklar için yatırımların sürdürüleceği vurgulandı.