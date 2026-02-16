Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, lodos ve olumsuz hava koşullarından etkilenen Körfez Bölgesi'nde tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kuvvetli lodos ve yağışların etkili olduğu Körfez Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Ayvalık, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere fırtınadan etkilenen ilçeleri ziyaret eden Akın, mağdur olan vatandaşlar ile iş yerleri zarar gören esnafı yalnız bırakmadı. Bölgede ilk andan itibaren teyakkuza geçen Büyükşehir ekipleri, hasar tespit ve acil müdahale çalışmalarını titizlikle yürütürken, vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldı. Başkan Akın, esnafın yaşadığı zararın ve sıkıntıların en kısa sürede giderilmesi için tüm birimlerle koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

BASKİ 70 PERSONELLE SAHADA

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Körfez Bölgesi genelinde 70 personel, 43 iş makinesi ve araç ile 39 makine ve ekipmanla sahada görev yapıyor.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de su baskınları ve fırtına kaynaklı olumsuzluklara karşı hızlı müdahalede bulunuyor. Çalışmalar kapsamında su tahliye, temizlik ve güvenlik önlemleri aralıksız devam ediyor.