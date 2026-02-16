Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sakarya Üniversitesi arasında kurulan stratejik iş birliği kapsamında, Reisler Okçular Göleti üzerinde yüzer fotovoltaik (YFV) sistem kurulacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAÜ, Reisler Okçular Göleti'ne yüzer güneş enerjisi sistemi (fotovoltaik) kuruyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje, hem buharlaşmayı azaltarak su tasarrufu sağlayacak hem de temiz enerji üretecek. Aynı zamanda şehrin diğer su kaynaklarının tasarrufu, kalitesi ve varlığını sürdürmesi için de örnek bir çalışma olarak ön plana çıkacak.

Projede, gölet yüzeyine kurulacak sistemde'ayak izli YFV' sistem ile özellikle buharlaşmanın azaltılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor.

Türkiye'de bu kapsamda gerçekleştirilecek öncü uygulamalardan biri olacak çalışma ile göletteki su tasarrufu miktarı ve su kalitesine etkiler bilimsel olarak incelenecek.

Çalışmada ayrıca yaşam döngüsü analizi ve yapay zekâ destekli tahmin modelleri kullanılarak uzun vadeli bir su yönetim modeli geliştirilecek. Bu model, Sakarya'daki su kaynaklarının daha sürdürülebilir şekilde yönetilmesine katkı sunacak.

Yenilenebilir enerji

YFV sistemi yalnızca suyu korumakla kalmayacak, aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi de sağlayacak.

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyda Aksoy Tırmıkçı tarafından yürütülen proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.