Konya Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ikinci etap çalışmaları kapsamında Otogar Kavşağı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

KONYA (İGFA) - Stadyum-Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ikinci etap çalışmaları çerçevesinde, daha önce temeli atılan TÜMOSAN Kavşağı'nın ardından Otogar Kavşağı için de temel atma programı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Uğur İbrahim Altay, Ramazan ayı öncesinde önemli bir yatırımın daha başlangıcını yaptıklarını belirterek, bu dönemde raylı sistem projelerine ağırlık verdiklerini söyledi. Altay, toplam 21,1 kilometrelik hattın 10 kilometresinin Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenildiğini, kalan kısmın ise Bakanlık tarafından yürütüldüğünü ifade etti.

ÜÇ KATLI KAVŞAK VE VİYADÜKLÜ TRAMVAY

Otogar Kavşağı projesi kapsamında tramvay hattının viyadükle yukarı alınacağını, taşıt trafiğinin de üst kotta kesişmesiz şekilde düzenleneceğini belirten Altay, 'Böylece mevcut tramvay hattımızda süre kazanacağız ve bölgedeki trafik sorununu çözecek üç katlı bir kavşak inşa etmiş olacağız' dedi.

Sadık Ahmet Caddesi ile Halil Ürün Caddesi arasındaki bağlantının üst kottan sağlanacağını, Afyonkarahisar istikametine giden araçların ise alt geçidi kullanacağını aktaran Altay, projenin şehir trafiğine önemli katkı sunacağını vurguladı. Altay ayrıca projeye desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti.

'ŞEHİR DÖNÜŞÜM VE ULAŞIM GELİŞTİRME PROJESİ'

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yalçın Eyigün ise projenin yalnızca bir kavşak düzenlemesi olmadığını belirterek, 'Bu insan odaklı bir şehir ulaşım geliştirme projesidir' dedi. Projede 763 metre uzunluğunda köprü sistemi, 350 metrelik viyadük ve engelli erişimine uygun istasyon yer alacağını ifade eden Eyigün, çalışmaların başladığını ve iki makinenin sahada olduğunu kaydetti.

'DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM'

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, ulaşım yatırımlarının şehirlerin en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgularken, Konya Valisi İbrahim Akın da projenin Stadyum-Şehir Hastanesi hattıyla entegre şekilde toplu taşımayı güçlendireceğini ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ulaşım imkânı sunacağını söyledi.

Temel atma programına milletvekilleri, il başkanları ve ilçe belediye başkanları da katıldı. Dualar eşliğinde atılan temel ile birlikte Otogar Kavşağı projesinde yeni bir aşamaya geçildi.