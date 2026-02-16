Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kavgaya karıştığı tespit edilen üç şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan G.E.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Tarafların birbirine saldırdığı olayda G.E. aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, kent merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Adıyaman'da üç kişinin karıştığı bıçaklı olayda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan G.E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

