Trabzon’un fethinin 564’üncü yıl dönümünde önemli mesajlar veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Fetihler sadece geçmişte kalan hadiseler değildir. Bizler, bilimde, teknolojide, kültürde ve daha birçok alanda yeni fetihler yapmakla mükellefiz. Atalarımızın cesaret ve inancı, esasında bizler için aynı zamanda bir yol haritasıdır” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon’un fethinin 564’üncü yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Fetih kutlamaları, kapsamında Fatih Parkı’ndaki Fatih Sultan Mehmet Han büstüne Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç çelenk sundu. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve kent protokolünün de katıldığı törenin ardından 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda (Atatürk Alanı) Türk bayrağı göndere çekildi. Programın devamında Dursun Ali Kurt İmam Hatip Lisesi öğrencisi Semih Yılmaz tarafından günün anlam ve önemine dair şiir okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Okçuluk Fetih İl Şampiyonası ve Fetih Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

GURURLA KUTLUYORUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Trabzon’umuz, asırlardır Karadeniz’in incisi, Anadolu’nun kuzeye açılan kapısı, kültürlerin buluştuğu ve medeniyetlerin iz bıraktığı kadim bir şehir olarak tarihteki şanlı yerini almıştır. Fetihten sonra, Yavuz Sultan Selim Han’ın valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman Han’ın doğduğu ve büyüdüğü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üç kez ziyaret ettiği bir şehirdir Trabzon. Bugün gururla yıl dönümünü kutladığımız 15 Ağustos 1461’de Fatih Sultan Mehmet Han’ın sarsılmaz kararlılığı ve milletimizin iman dolu mücadelesi ile fethedilen Trabzon, ebedi olarak Türk-İslam yurdu haline gelmiştir. Bu fetih sadece bir toprak kazanımı değildir aynı zamanda adaletin, hoşgörünün ve huzurun yeniden hakim olduğu bir dönemin de başlangıcını simgelemektedir” dedi.

TRABZON UĞRUNA MÜCADELE EDİLEN BİR ŞEHİR

Başkan Genç, şunları söyledi: “Bugün bizler, 564 yıl önceki büyük bir zaferi anarken Trabzon’un sadece tarihi bir şehir olmadığını, aynı zamanda ekonomisi, kültürü, sanatı, sporu, ticareti ve turizmi ile ülkemize değer katan, geleceğe umut veren bir şehir olduğunu bizzat yaşıyoruz, görüyoruz. Tarih boyunca da sahip olduğu sayısız değer ve kendisine has özellikleri ile daima kıymet verilen; uğruna mücadele edilen müstesna bir şehrimizdir. Öyle ki Büyük Komutan Fatih Sultan Mehmet Han, 1453’te İstanbul’u fethederek, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmasına rağmen 'Trabzon fethedilmedikçe, İstanbul’un fethi tamamlanmış olmaz' diyerek bu şehrin stratejik ve tarihi önemini ifade etmiştir. İşte bu yüzden Trabzon’un fethi sadece bir şehir kazanımının ötesinde aynı zamanda büyük bir millet vizyonunun da tamamlanmasıdır.”

GAYRET EDİYORUZ

Başkan Genç, tarihin bir yol haritası olduğuna vurgu yaparak, “Tarihimizden şunu biliyoruz: bu topraklarda sadece yaşayan değil, üreten, koruyan ve bu toprakları yücelten bir millet olduk. Atalarımızın bize bıraktığı bu güzel şehir, onların kanlarıyla, dualarıyla, alın terleri ile yoğrulmuştur. Bugün bizlere düşen görev bu emaneti geleceğe daha güzel bir şekilde aktarmaktır. Fetihler sadece geçmişte kalan hadiseler değildir. Bizler, bilimde, teknolojide, kültürde ve daha birçok alanda yeni fetihler yapmakla mükellefiz. Atalarımızın cesaret ve inancı, esasında bizler için aynı zamanda bir yol haritasıdır. Onların bıraktığı miras ve taşıdığı ruh, bizlere her alanda ilerlemenin ve ülkemizi daha da yüceltmenin yolunu göstermektedir. Trabzon’umuzu her alanda güçlendirmek, kalkındırmak ve geleceğe taşımak için bütün gayretimizi, imkan ve kabiliyetimizi ortaya koyuyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki; ne kadar yatırım yaparsak yapalım asıl gücümüz, birliğimiz ve beraberliğimizdir. Trabzon’umuzda da tarih boyunca kardeşliğin, dayanışmanın ve birlikte yaşamanın sembolü olarak bu anlayış sürmüştür. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

BU ÇAĞIN FATİH'LERİ GENÇLERİMİZDİR

Başkan Genç, Trabzon’un tarihteki önemine değinerek “Kadim şehrimiz Trabzon için en değerli sermayemiz hiç şüphesiz insan kaynağımızdır. Güçlünün haklı sayılmaya çalışıldığı günümüz dünyasında bu şehrin evlatlarının ürettiği İHA’lar, SİHA’lar ve daha niceleri ülkemizin gücüne güç katmakta, caydırıcı gücünü artırmakta ve milli bağımsızlığımızı da pekiştirmektedir. Bu nedenle Trabzon ve Trabzon insanına, her alanda güç katmak yalnızca bu şehre değil, bütün ülkemize aynı zamanda güç katmaktır. Bu vesileyle burada hususen yer alanda gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Merhum Nurettin Topçu Hocamızın bir sözü var: “'Asırların icaplarına göre değişen şekil ve kalıplar ne olursa olsun ebedî yaşayacak olan ruh Fatih'lerin, Yavuz'ların, Yıldırım'ların ruhudur.' Sevgili gençler; Fatih Sultan Mehmet Han’ın 21 yaşında İstanbul’u, 29 yaşında ise Trabzon’u, fethetmesini sağlayan ruh, zaferlerin kazanıldığı ve medeniyetlerin inşa edildiği ruhtur. Sizler bu ruhu günümüz dünyasında ilimde, teknolojide, kültürde, üretimde, sanatta ve birçok alanda yaşatacaksınız. Çünkü her çağın kendi Fatih’leri vardır ve bu çağın Fatih’leri proje üreten, geliştiren, keşif yapan, sahada ter döken, fikir üreten ve ürettiğini insanlığın faydasına sunan siz gençlersiniz. Bu vesileyle sadece Trabzon’un değil, ülkemizin birçok mukaddes toprağını vatan yapmak uğruna can veren başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim, bizlere onların miraslarına layık olmayı nasip eylesin” dedi. Program, Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımının gösterisi ile devam etti.