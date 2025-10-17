Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde yaşayan diyaliz hastası ve yürüme engelli Ahmet İhsani Öksüz'ün yaşadığı ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Ahmet İhsani Öksüz, yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırdı. Haftada üç gün diyaliz tedavisi için hastaneye gitmek zorunda olan ve yürümekte güçlük çeken Öksüz, evine araç yolu bulunmadığı için sedye ile patika yoldan taşınarak ambulansa ulaştırılıyordu. Özellikle yağışlı havalarda patika yolun çamurlaşması, hasta ve yakınları için büyük zorluk oluşturuyordu. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Öksüz'ün evine ulaşımı sağlayacak 100 metre uzunluğunda yeni yol açarak vatandaşın mağduriyetine son verdi.

'AMBULANS ARTIK KAPIMA KADAR GELEBİLİYOR'

Yaşadığı zorlukların sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ahmet İhsani Öksüz, 'Uzun süredir çok büyük sıkıntılar çekiyordum. Haftada üç gün diyalize gitmem gerekiyor ama yol olmadığı için beni sedye ile patika yoldan taşımak zorunda kalıyorlardı. Yağmurlu havalarda bu durum daha da zor oluyordu. Şimdi aracın evimin kapısına kadar gelebilmesi hepimiz için büyük kolaylık oldu. Bu hizmeti sağlayan Trabzon Büyükşehir Belediyemize, başkanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun' dedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Pervane Mahallesi Muhtarı Turgut Kılıçlarslan da yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek, 'Hastamız uzun zamandır büyük zorluklar yaşıyordu. Patika yoldan, yağmurda çamurda taşımak gerçekten çok güç oluyordu. Artık araç evin kapısına kadar ulaşabiliyor. Bu hizmet için başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'e, Araklı Belediye Başkanımız Hüseyin Avni Çebi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca yolun geçtiği alanı gönüllü olarak açan vatandaşlarımıza da minnettarız' ifadelerini kullandı.