Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde Korgan'da 116 km yolu modern ulaşım konforu ile buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi son 6,5 yılda Ordu'da ulaşıma adeta çağ atlattı. 2019 yılında başlatılan yol seferberliği ile kentin dört bir yanında gerçekleştirilen yatırımlar ile vatandaşların yıllardır beklediği hayalleri bir bir gerçeğe dönüştürüldü. Korgan'da da yıllardır ulaşım sorunu yaşayan mahalleler bu yatırımlardan nasibini aldı.

ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Korgan'ın hem merkezinde hem de kırsal mahallerinde 6,5 yılda yoğun bir çalışma yürüttü. İhtiyaç duyulan ve belirlenen program çerçevesinde başlatılan çalışmalarla toplam 116 km'lik güzergah modern bir yapıya kavuşturularak Korganlıların yüzü güldürüldü. Zorlu arazi koşullarına rağmen sürdürülen asfalt ve beton çalışmalarıyla vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı ulaşım zorlukları ortadan kaldırıldı.

Ekipler sadece yol yapmakla kalmadı, bunun yanı sıra altyapı, yağmur suyu hattı gibi hizmetlerle de uzun ömürlü ve dayanıklı bir ulaşım altyapısı oluşturdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Öte yandan 6,5 yıl önce başlatılan ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmaları yeni güzergahlarda devam edecek.