Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin ilçesinin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan sahil parkını baştan sona yeniliyor.

TRABZON (İGFA) - Arsin sahil parkında kapsamlı bir dönüşüm başlatan Trabzon Büyükşehir Belediyesi, parkı baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturacak. Proje kapsamında, Trabzonspor'un efsane futbolcusu Hami Mandıralı için de özel bir anıt yapılacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek Arsin Sahil Parkı Onarım Projesi, hem estetik hem de işlevsel yenilikleriyle bölgeye modern bir kimlik kazandıracak. Alanın doğusunda bulunan meydana salıncak pergola yerleştirilecek, etkinlik köprüsü tamamen tadilattan geçirilerek üzerine 8 adet piknik masası konulacak. Mevcut plak taş döşemeler kaldırılarak yerlerine baskı asfalt uygulanacak. 5 bin 807 metrekarelik meydan alanının 1.212 metrekaresi 41 araçlık otopark olarak düzenlenecek. Ayrıca sanat sokağı oluşturulacak ve zemini traverten taşlarla kaplanacak. Proje kapsamında sahil parkında bulunan tüm oturma bankları yenilenecek, kırık ve çatlak bölümleri onarılarak yeniden boyanacak. Mevcut çakıl alanlar kaldırılıp yeşil alanlara dönüştürülecek. Bisiklet ve yürüyüş yolları tamamen yenilenecek. 1.707 metre uzunluğunda bisiklet yolu ve 1.438 metre uzunluğunda yürüyüş yolu baskı asfaltla döşenecek. Ayrıca 11'li bisiklet park alanı, fotoğraf çekim noktaları, akrilik zeminli sokak oyun alanları ve 2 adet çeşme yapılacak. Restoran önünde yer alan mevcut taş döşeme otopark alanı da baskı asfaltla kaplanarak daha modern bir görünüm kazanacak.

HAMİ MANDIRALI'NIN ANITI YAPILACAK

Trabzonspor'un efsanelerinden, Arsinli futbolcu Hami Mandıralı adına yapılacak anıt heykel, projenin simgesel unsuru olarak parkta özel bir noktada yer alacak. Mandıralı'nın hem Trabzonspor hem de Türk futboluna kattığı değer, bu anıtla birlikte kalıcı bir şekilde yaşatılacak. Anıtın çevresi, ziyaretçilerin rahatlıkla gezip fotoğraf çekebileceği şekilde düzenlenecek.

AİLELER İÇİN YENİ DİNLENME VE PİKNİK ALANLARI

Parkta yapılacak düzenlemelerle birlikte, 24 adet çatılı piknik masası ve barbekü alanı ile sıcak piknik bölümü oluşturulacak. Dere kenarındaki korkuluklar ve 3 çocuk oyun alanı baştan sona yenilenecek ve buna ek olarak engelsiz çocuk oyun alanı yapılacak. Amfi alanında da ahşap döşemeler değiştirilecek, güneş ve yağmurdan koruyucu üst örtü yapılacak. Amfinin arkasında daha önce tırmanma alanı olarak kullanılan bölüm ise yeşil alana dönüştürülecek.

KÖPRÜ VE YAPILAR YENİDEN HAYAT BULACAK

Parkın sembollerinden olan çelik köprü tamamen elden geçirilecek. Tüm çelik sistem zımparalanıp yeniden boyanacak, ahşap döşemeler yenilenecek ve köprü üzeri kapatılarak orta kısma 8 adet piknik masası yerleştirilecek. Ayrıca park içindeki güvenlik amirliği ve WC binası da yenilenecek; deforme olan cephe kaplamaları sökülerek yerine mineral sıva ve boya uygulanacak. Proje, 2026 yılında hayata geçirilecek.