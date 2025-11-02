Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin, Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla Bakanlık bünyesindeki Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından organize edilen Uluslararası Su Forumu'na beşinci kez ev sahipliği yapacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesine yönelik yeni yaklaşımlar, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda, yerli ve yabancı uzmanlar tarafından ele alınacak.

Toplantının, küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi hadiselerle kendini sadece ülkemizde değil tüm dünyada derinden hissettiren küresel iklim değişikliği, alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde topyekun kararlılık gerektirdiğini kaydetti.

Bu kapsamda Türkiye'nin güçlü su vizyonu ışığında, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde 'Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme' ana temasıyla 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nun gerçekleştirileceğini belirten Bakan Yumaklı, toplantıda konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacılar, yetkililer ve bilim insanları küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere görüşlerini sunma imkanı bulacağını söyledi.