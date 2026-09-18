Trabzon'a yeni bir nefes alanı olacak 100. Yıl Parkı'nda Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Ahmet Metin Genç, 'Çok ciddi bir yaşam alanını inşallah sene sonuna kalmadan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız'dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesinde bulunan 100. Yıl Parkı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Genç, '100. Yıl Parkı şehrimizin müstesna yeşil alanlarından, yaşam alanlarından bir tanesi. Hemşehrilerimize burada yeni bir park inşa edeceğimize dair söz vermiştik. Çalışmalarımız sürüyor, şu anda yüzde 65 seviyesindeyiz' diye konuştu.

YIL SONUNA KALMADAN HİZMETE SUNACAĞIZ

Parkın yıl sonuna kalmadan hizmete alınacağını vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Hemşehrilerimiz buraya çok yakın ilgi gösteriyor. Hem denize nazır hem de ağaçların, ormanlığın içerisinde şehrin merkezinde çok güzel bir yaşam alanımız. Çocuklarımız için oyun alanları yapıyoruz. Ciddi bir otopark planlaması yaptık. Yine 50 civarında barbekülü kamelya oluşturduk. Büyük bir restoranımız olacak. Çok ciddi bir yaşam alanını inşallah sene sonuna kalmadan hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız ve sözümüzü de yerine getirmiş olacağız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Trabzon'a gelen misafirlerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah.'