Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev ve iş yeri alan vatandaşlara yönelik yeni indirim kampanyasını duyurdu. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan hak sahiplerine yüzde 25 indirim uygulanacak

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den ev veya iş yeri alan ve ödemeleri devam eden vatandaşlar için indirim kampanyası başlatılacağını açıkladı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız' ifadelerini kullandı.

KAMPANYA 22 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

TOKİ'nin indirim kampanyası 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarihler arasında kalan borcunun tamamını peşin kapatan hak sahipleri yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Borcunun tamamını kapatamayacak vatandaşlar için de kısmi ödeme imkanı bulunuyor. Buna göre, borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödeyenler, ödedikleri tutar üzerinden yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

Kampanyanın, TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri de bu tarihe kadar başlayan konut ve iş yeri hak sahiplerini kapsadığı bildirildi. Geri ödeme taksitlerinin başlamasının üzerinden 12 aydan daha az süre geçenler ise kampanyadan yararlanamayacak.