Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 19 Eylül Gaziler Günü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne katılan Başkan Güler, program öncesinde gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve anlamlı günlerini kutladı.

YÜZLERCE VATANDAŞ KORTEJDE BULUŞTU

Altyın19 Eylül İlkokulu önünden başlayan kortej yürüyüşüne Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, gaziler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Mehteran ekibinin öncülük ettiği yürüyüş, kent merkezinde renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar da korteje yoğun ilgi gösterdi.

'GAZİLERİMİZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR'

Programın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Güler, gazilerin millet için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Başkan Güler, 'Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onların dün olduğu gibi bundan sonra da yanında olacağız. Ayrıca 19 Eylül'ün şehrimiz için ayrı bir önemi var. Bundan tam 102 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ordu'ya gelmişti. Bizim için bu da ayrı bir önem taşıyor' dedi.

Ordu'da 19 Eylül, hem Gaziler Günü hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1924 tarihinde Ordu'yu ziyaret etmesinin yıl dönümü olması nedeniyle her yıl çeşitli etkinliklerle anılıyor.