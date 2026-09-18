İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla Gündoğdu Meydanı'nda çağdaş sirk etkinliği düzenlendi. 'Cirque Entre Nous' topluluğunun performansı akrobasi, dans, tiyatro ve müziği bir araya getirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Fransız Kültür Merkezi'nin katkılarıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen çağdaş sirk etkinliği, akrobasi ve performans sanatlarını bir araya getirdi.

'Cirque Entre Nous' topluluğunun gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında gün boyunca akrobasi atölyesi ve çağdaş sirk gösterisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kökenlerden ve çeşitli deneyimlerden gelen dört sanatçı, üç Çin direği etrafında buluştu. İnsanların sanatla sadece salonlar yerine gündelik hayatlarında da karşılaşmasının önemini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Gönenç Atikler, 'Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin benimsediği bir vizyon. Uluslararası ekiplerin yaptıkları etkinlikleri İzmir halkıyla buluşturmayı çok önemsiyoruz' dedi.

İZMİRLİLER ÇAĞDAŞ SİRK SANATINI DENEYİMLEDİ

Sabah saatlerinde 18 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik akrobasi atölyesi gerçekleştirildi. Topluluğun sanatçıları eşliğinde düzenlenen atölyede katılımcılar; beden, hareket ve mekân arasındaki ilişkiyi farklı egzersizler üzerinden deneyimledi. Birlikte hareket etme ve kolektif üretme fikrinin öne çıktığı çalışmada, katılımcılar hem kendi bedenlerini hem de birbirleriyle kurdukları hareket ilişkisini keşfetme fırsatı buldu.

Günün ikinci buluşması ise Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen 'Entre Nous...' gösterisi oldu. Dört sanatçının sahne aldığı performans; akrobasi, dans, tiyatro ve canlı müziği aynı sahnede buluşturdu. Nostalji ve mizahın iç içe geçtiği gösteride, insanların karşılaşmaları, birbirleriyle kurdukları bağlar ve birlikte hareket etme hâlleri özgün bir koreografiyle anlatıldı.

32 yaşındaki Fransız sanatçı Theo Legros Lefeuvre, 'Seyirciler çok neşeliydi, gösteriye de katkıda bulundular. Kamuya açık alanlarda gösteri yapmaktan çok keyif alıyoruz. Fransa'da da bu tarz etkinlikler sık sık yapılıyor, halkın ücretsiz ulaşabildiği bir etkinlikte sanatımızı sergileyebildiğimiz için çok mutluyuz' ifadelerini kullandı.

İlk kez İzmir'e geldiklerini ve kenti çok beğendiklerini söyleyen modern sirk sanatçısı Matias Plaul, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Fransız Kültür'e çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasaydı İzmir'de sanatımızı sergileme fırsatı bulamazdık' dedi.

AYNI ANIN PARÇASI OLDULAR

Yatay ve dikey alanların bir arada kullanıldığı performans boyunca sanatçılar, akrobatik hareketleri dans ve tiyatral anlatımla harmanladı. Gösteri, izleyicileri yalnızca bir performansa tanıklık etmeye değil, birlikte gülmeye ve aynı anın parçası olmaya da davet etti. Modern sirk gösterisine İzmirlilerin ilgisi de büyüktü. Ücretsiz etkinlikleri sık sık takip ettiğini söyleyen Büşra Yıldırım 'Büyükşehir Belediyesi bu tarz etkinlikleri ücretsiz yapmasa sosyalleşecek alan bulamıyoruz. Topluluğun yurt dışından buraya gelmesi şahane olmuş. Ben de güzel kareler yakalamak için fotoğraf makinemle geldim' dedi.