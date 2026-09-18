İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerini paylaşarak Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgeleri ile Doğu Karadeniz için ise kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 18 Eylül 2026 Cuma günü yurdun bazı bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Mersin, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

HAKKARİ VE ŞIRNAK İÇİN FIRTINA UYARISI

Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güneyi ve Siirt'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ise bu akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlayarak Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların cumartesi günü Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli seviyeye ulaşabileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Bakanlık, beklenen yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.