Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezleri, TEKNOFEST 2026 için takımlarıyla final heyecanı yaşıyor. Samsun Keşif-3 ve Kodmatik takımları, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda geliştirdikleri projelerle Diyarbakır'da Samsun'u temsil ediyor.

SAMSUN (İGFA) - Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen yarışmalar devam ederken Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezleri de önemli başarılara imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Samsun Keşif-3 ve Kodmatik takımları Diyarbakır'da gerçekleştirilen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda final heyecanı yaşıyor.

Danışman öğretmen Ali Berkan Uzun'un rehberliğinde çalışmalarını sürdüren Samsun Keşif-3 Takımı, öğrenciler Hasan Erdem Öztürk ve Miraç Dursun ile finalde yer alıyor.

Danışman öğretmen Umutkan Yüksel eşliğinde hazırlanan Kodmatik Takımı ise öğrenciler Ömer Asaf Meclis ve Yavuz Selim Özekmekci ile Samsun'u temsil ediyor.

EKİPLER DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Türkiye'nin farklı illerinden takımların katıldığı final programında öğrenciler, geliştirdikleri projeleri jüriye sunarak değerlendirmeye alınıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bilgi ve becerilerini ortaya koydukları bu önemli organizasyonda dereceye girebilmek için mücadele ediyor.