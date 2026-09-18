Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Çark Caddesi'ni birbirine bağlayacak yeni duble yolda çalışmaların başladığını açıkladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 25 yıldır düğüm haline gelen sorunun çözüldüğünü müjdeleyerek yeni bulvar projesinde çalışmaların başladığını açıkladı.

30 metre genişliğindeki yeni arter, raylı sistem hattının yanı sıra çift gidiş ve çift geliş araç yolu yapılacak. Güzergâhta ayrıca çift taraflı parklanma alanları ve kaldırımlar oluşturulacak. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Çark Caddesi'ni bağlayacak yeni arter, caddenin araç yükünü de alacak.

25 YILLIK SÜREÇ BİTTİ

Tunatan Kavşağı'ndan başlayan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın Aziz Duran Parkı Çark Köprüsü'ne bağlanması için 25 yıldır bekleyen yolda ilk adım atıldı.

200 milyon liralık bedelle 18 binanın kamulaştırma işlemleri Büyükşehir Belediyesi marifetiyle tamamlandı ve bölgede iş makinaları sahaya indi. Her gün Serdivan ve Adapazarı arasında ulaşım sağlayan binlerce sürücünün kullandığı Çark Caddesi'nin trafik yükünü azaltacak alternatif güzergâh için yıkımlar da başladı.

YENİ BULVAR

Yol, Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, inşa edilecek yeni bulvarla Çark Caddesi'ndeki yükü büyük ölçüde baypas edecek ve Serdivan ile Adapazarı arasındaki ulaşımda yeni bir sayfa açılacak. Mevcut Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, yeni bulvara dönüşürken Raylı Sistem'e entegre edilecek ve tramvay şehir merkezine yeni bulvarın ortasından geçerek ulaşacak.

'25 YILLIK BEKLEYİŞ SONA ERDİ, SAKARYA'MIZA HAYIRLI OLSUN'

Alemdar, 'Şehrimizde günü kurtaran değil, geleceği planlayan adımlar atıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Çark Caddesi arasında, ulaşımı kesintisiz sağlayacak ve ortasından Raylı Sistem'in geçeceği yeni bulvar için 25 yıllık sorunu çözdük ve çalışmalarımız başladı. Bu aks, şehir merkezi ulaşımında da yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Çark Caddesi'ne nefes aldıracak. Raylı sistem hattımızın da üzerinden geçeceği bu güzergâh, şehrimiz için önemli bir aks olacak. Bu adımla birlikte bütüncül bir ulaşım koridoru oluşturacağız. 25 yıllık bekleyiş sona erdi ve çalışmalarımız başladı. Sakarya'mıza hayırlı olsun' dedi.

ÇARK KÖPRÜSÜ YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Bulvarın çıkış noktası olacak Çark Köprüsü ise daha geniş, konforlu ve Raylı Sistem'in geçişini sağlayacak kapasitede yeniden inşa edilecek. Güzergâh, raylı sistem hattıyla birlikte Sakarya'da şehir merkezi için önemli bir bağlantı noktası olacak.

30 metre genişliğindeki yeni arterde, raylı sistem hattının yanı sıra çift gidiş ve çift geliş araç yolu yapılacak. Güzergâhta ayrıca çift taraflı parklanma alanları ve kaldırımlar oluşturulacak.