Konya Büyükşehir Belediyesi ile Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokolle, Konya genelindeki TOKİ konutlarında da ücretsiz bisiklet tamir hizmeti başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet kullanımını teşvik eden çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Konya'daki TOKİ konutlarında da vatandaşların bisikletleri ücretsiz şekilde tamir ediliyor.

Programın başlangıcı Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Meram Konevi Konutları, Dorukkent TOKİ Konutları ve Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu'ndaki programa Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Kaymakamı Bayram Yılmaz, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

'BAŞKANIMIZIN BİZE VERMİŞ OLDUĞU GÜÇ ÇOK KIYMETLİ'

Etkinlikte konuşan Emlak Konut Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, 'Sayın Başkanımızla birlikte başlatmış olduğumuz projede çocuklarımızın evlerinde tamir edemedikleri ve binemedikleri bisikletleri tamir ederek, bisiklet şehri Konya'dan bu adımı Emlak Yönetimi olarak atmış olduk. Sağ olsun Başkanımız da bize öncülük etti. Bunu ilk olarak Konya'da yapıyoruz ve Türkiye genelinde Emlak Yönetimi olarak Allah izin verirse yönetmiş olduğumuz tüm sitelerimizde çocukların ayaklarına kadar gidip bu hizmeti vereceğiz. Bu doğrultuda tabii Sayın Başkanımızın bize vermiş olduğu güç çok kıymetli. Bu projeyi kendisine anlattığım zaman hemen başlatalım projeyi deyip arkamızda o gücü hissetmek bizim için çok kıymetliydi. Bu doğrultuda hizmetlerimize devam edeceğiz' diye konuştu.

'VELESPİT, BİZİM İÇİN ÇOCUKLUĞUMUZDAN KALAN BİR KÜLTÜR, BİR GELENEK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Konya bir bisiklet şehri. 680 kilometre bisiklet yoluyla açık ara Türkiye'nin en fazla bisiklet yoluna sahip şehri. Çünkü bisiklet, daha doğrusu 'velespit' bizim için çocukluğumuzdan kalan bir kültür, bir gelenek. Her evde kullanmaya hazır bir bisiklet olurdu eskiden. Şimdi de çocuklarımızın bisikleti güvenli bir şekilde kullanmaları için şehrimizde çalışmalar yürütüyoruz. Güvenli bisiklet yolları, güvenli okul yolları, zabıtalarımızın eşlik ettiği okul servisi programlarıyla çocuklarımızın, gençlerimizin şehrimizde hareketliliğini bisikletle sağlamasını hedefliyoruz' açıklamasında bulundu.

'ASLINDA BU ÖNEMLİ BİR SIFIR ATIK PROJESİ'

Bu kapsamda Büyükşehir Bisiklet Destek Aracı'nın çok önemli bir vazife üstlendiğine değinen Başkan Altay, 'Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın ayaklarına kadar giderek tamire ihtiyaç olan bisikletlerinin malzeme eksiklerini, ustalık eksiklerini gideriyoruz. Aslında bu önemli bir sıfır atık projesi. Çünkü kullanılmamış bisikletler hurda olarak kenarda bekliyor. Böylece hem ekonomiye kazandırmış oluyoruz hem çocuklarımızın o atıl durumda bekleyen bisikletleri kullanılabilir hale getirilerek gözlerindeki sevince, mutluluğa ortak oluyoruz. Bu vesileyle Emlak Yönetim Genel Müdürlüğümüzle de yeni bir partnerlik oluşturduk. Sayın Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Bunun lansmanının burada yapılması çok kıymetli. Bilgimizi paylaşarak onlar da bundan sonra yönettikleri sitelerde bu görevi ifa etmiş olacaklar' değerlendirmesini yaptı.

Konya Valisi İbrahim Akın da günümüzde ana ulaşım aracının otomobil olduğunu belirterek, 'Ama otomobiller bir taraftan konforumuzu artırırken diğer taraftan da beraberinde bazı sorunları getiriyor. Özellikle trafik sorunu, hava kirliliği gibi sorunlar karşımıza çıkıyor. Bizler istiyoruz ki yollar sadece otomobillerin olmasın, yayaların olsun, öğrencilerin olsun. Çocuklarımız okullarına giderken güvenli bir yolda yürüsün, bisikletiyle okuluna ulaşsın ve spor yapsın, hareket etsin' ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET BAŞKENTİNDE BÖYLE BİR PROJENİN UYGULANIYOR OLMASI SON DERECE KIYMETLİ'

Konya'nın 680 kilometre bisiklet yolu ağıyla Türkiye'de en çok bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu aynı zamanda 2026 Avrupa bisiklet Başkenti olduğunu anımsatan Vali Akın, 'Dolayısıyla bisiklet başkentinde böyle bir projenin uygulanıyor olması son derece kıymetli. Çocuklarımızın ayağına giderek onların atıl kalan, bozulan, bozulduğu için de kullanılamaz hale gelen bisikletlerini evlerinde, mahallelerinde, sokaklarında girip onları tamir edip tekrar kullanılır hale getirmek hakikaten örnek bir proje. Bunu düşünenleri de uygulayanları da tebrik ediyorum. Ama bir şeyi hatırlatmak isterim değerli başkanım. Bu bisiklet tamirlerini yaparlarken işin içine, zaman el verdiği takdirde çocukları da katmak bizatihi onların da kerpeten tutması, anahtar tutması, pense tutması onların hayatta karşılaşabilecekleri basit tamirat tadilat işlerini de yapmalarına, el becerileri kazanmalarına katkı sunacaktır' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sürdürdüğü, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda kapsamında şehir merkezinde de gerçekleştirilen ücretsiz bisiklet tamir etkinliklerinin yanı sıra; Emlak Konut tarafından şehir genelindeki TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlara yıl boyunca ücretsiz bisiklet tamir hizmeti verilecek.