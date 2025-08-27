Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret etti.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq'ı ağırladı. Ziyarette iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

SAĞLIK VE TURİZM KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİRİZ

Büyükelçi M. Amanul Haq, Trabzon’da olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Büyükelçi olduğumdan beri Trabzon’a gelmek istiyordum. İnsani olarak Bangladeş Trabzon insanına yakın. Dünyada iki ülke arasında yapılan görüşmeler genelde arkadaşça olur ama bizim aramızdaki kardeşçe oluyor. Atatürk’ün isminin verildiği cadde ve okulumuz var. Sağlık ve turizm konusunda iş birliği yapabiliriz. Trabzon en önemli liman şehirlerinden. İki ülke coğrafi olarak uzak Yakın olsalar daha farklı ticaret yapılabilirdi. Sizi davet etmeye geldim. Nasıl iş birliği yapabiliriz konusunu değerlendirebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Bangladeş’e gelecek, sizleri de bekleriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İslam aleminin lideri olarak görüyoruz. Mazlum ülkeler söz konusu olduğunda yüksek sesle dile getiriyor. Türkiye ciddi anlamda Bangladeş’e destek veriyor. Turizmi nasıl geliştirebiliriz konusunda sizden destek almak isteriz. Yanınıza geldim, kardeş kardeşe yardım eder, elinden tutar. Kardeş şehir olmak için liman şehirleri konusunda çalışmalarımız var” diye konuştu.

YARDIMLARI UNUTAMAYIZ

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapan Başkan Genç, “Biz kardeşiz. Bangladeş’in Kurtuluş Savaşı sırasında yardımlarını unutamayız. Bağımsızlık mücadelesine katkılarınız var. İki kardeş ülkenin gelişmesi için ortak adım atması önemli” dedi.

İŞ BİRLİĞİNİ İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ

Başkan Genç şunları söyledi: “İnsanlık tarihinin en utanç verici görüntülerini izliyoruz. Mazlum coğrafyalarda soykırım yapılıyor. Güçlü olmamız lazım bunu ancak birlikte sağlayabiliriz. Bizim, millet olarak inandığımız değerler tüm insanlığa aittir. Trabzon kültür, tarih ve sanat şehridir; 4 bin yıllık geçmişi var. Doğal güzellikleri ve denizi mevcut. Şehrimiz turizmi ile yükselen bir değer. Turizm konusunda tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız. Davetinizden çok memnun kaldım. Coğrafya olarak uzak olabilir ama gönüllerimiz bir. Kardeş şehir olabiliriz; bu şekilde tecrübeleri ve iş birliklerini daha iyi yapabiliriz.”