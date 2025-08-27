Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde başlatılan yeni ulaşım düzenlemesini yerinde inceledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde bugün başlayan yeni ulaşım düzenlemesini inceledi. Uygulamanın ilk gününde vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, “Daha hızlı, konforlu ve çevreci ulaşım için bu adımı attık. Hemşehrilerimizin desteğiyle uygulamanın başarılı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu’na inceleme gezisinde Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı ve Zabıta Dairesi Başkanı İbrahim Çelebi eşlik etti. Cadde boyunca yapılan düzenlemeleri yerinde gören Başkan Çavuşoğlu, uygulamaya ilişkin vatandaşların görüşlerini dinledi. Esnafla sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, yeni ulaşım düzenlemesinin şehre önemli katkılar sağlayacağını belirterek, “Amacımız hem toplu taşıma araçlarını daha verimli hale getirmek hem de şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmak. Vatandaşlarımızın desteğiyle bu uygulamanın kent yaşamını daha da kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.

UYGULAMANIN DETAYLARI

Yeni düzenlemeye göre, Çınar–YSE güzergahında yolun her iki istikametinde birer şerit toplu taşıma araçlarına ayrıldı. Bu şeritler, her gün 06.00 – 20.00 saatleri arasında yalnızca toplu taşıma araçlarının kullanımına açık olacak. Yol kenarına park yasağı getirilirken, esnaf için 09.30 – 11.00 saatleri arası yük indirme-bindirme zamanı olarak belirlendi. Ayrıca, “Park Et Devam Et Projesi” kapsamında İstiklal Açık Otoparkı’na araçlarını park eden vatandaşların Denizli Kartlarına gün içerisinde otobüslerde kullanılabilecek iki ücretsiz biniş hakkı tanımlanacak. Kartlara yüklenen bu ücretsiz binişler aynı gün saat 24.00’e kadar geçerli olacak.