Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Sürmene’ye modern bir bisiklet yolu kazandırıyor.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşamı destekleyecek projelerine bir yenisini ekliyor. Bu kapsamda Sürmene ilçesine modern bir bisiklet yolu kazandırılıyor. İhalesi tamamlanan projenin çalışmalarına başlanırken, proje kapsamında gidiş–dönüş toplamda 2 bin 106 metre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edilecek. Ayrıca kentsel donatılar, bisiklet park alanları, baskı beton yaya geçişleri ile yönlendirme işaret ve levhaları da proje kapsamında yer alacak. Böylece ilçe sakinleri ve ziyaretçiler için güvenli, konforlu ve modern bir bisiklet ulaşım hattı oluşturulacak.

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Sürmene’de hayata geçireceğimiz bu bisiklet yolu projesiyle amacımız hemşehrilerimizin sporu ve sağlıklı yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmelerine katkı sağlamaktır. Bisiklet yolları aynı zamanda ilçemizin turizm potansiyeline de değer katacak. İnsanlarımız denizle iç içe, güvenli bir güzergahta keyifle bisiklet sürecek. Bu tür yatırımlar, şehirlerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.