Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Kozağaç Mahallesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını birlikte inceledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi’nin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, İkizce–Kozağaç yolu üzerinde toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda yol yapım çalışması başlatıldı. Kırsal mahallelerin ulaşım koşullarını iyileştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma, bölge halkı için büyük önem taşıyor.

Yol yapım sürecinde zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatları gerçekleştiriliyor. Bu işlemlerle birlikte hem yolun altyapısı güçlendirilmekte hem de bölge halkına uzun yıllar güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlanması hedefleniyor.

ULAŞIM YATIRIMLARI ORTAK ÇALIŞMAYLA HIZ KAZANIYOR

Kozağaç ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların kent merkezine ve diğer yerleşimlere ulaşımının kolaylaşacağı belirtilirken, tarımsal üretim yapan mahalle sakinlerinin de ürünlerini pazara daha rahat ulaştırabileceği ifade edildi.

Başkan Aras ve Başkan Köksal Aras, saha incelemesinde yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yol yapımının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği, tamamlandığında bölgedeki ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendireceği kaydedildi.