Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunuyla ilçelerdeki tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Trabzon'un Kayıp Yılları: Muhacirlik' adlı oyunuyla ilçe turnesine hız kesmeden devam ediyor. Çaykara, Of, Sürmene, Yomra ve Maçka'da sahnelenen oyun şimdi de batı ilçelerinde tiyatroseverlerle buluşuyor.

Dün Vakfıkebir'de sabah ve akşam olmak üzere iki seans halinde sahnelenen oyun, bugün de Çarşıbaşı ilçesinde izleyiciyle buluştu. Çarşıbaşı Şehit İsmail Çavuş İmam Hatip Lisesi'nde sahne alan tiyatro ekibi, başarılı performanslarıyla seyircilerden tam not aldı.

Muhacirlik sürecinde yaşanan ayrılıkları, yoksulluğu, hastalıkları ve kayıpları; geride bırakılan hayatların hüznünü etkileyici bir anlatımla sahneye taşıyan oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.

TARİH BİLİNCİ AŞILANIYOR

Turne programı kapsamında oyun; 16 Şubat Pazartesi günü Şalpazarı Belediyesi Hüseyin Hasan Cengiz Toplantı Salonu'nda saat 10.30 ve 18.00'de, 17 Şubat Salı günü Tonya Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde saat 13.30 ve 18.00'de, 18 Şubat Çarşamba günü ise Beşikdüzü Fen Lisesi'nde saat 10.30 ve 18.00'de tiyatroseverlerle buluşarak ilçe turnesini tamamlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Doğu ilçelerimizde yoğun ilgi gören oyunumuzu şimdi de batı ilçelerimize taşıyarak daha fazla hemşehrimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız; kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak, özellikle gençlerimizin tarih bilincini güçlendirmek ve ortak değerlerimizi sanat aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaktır' denildi.