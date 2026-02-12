Maltepe Belediyesi'nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında binlerce Maltepeli aynı sofrayı paylaşacak, her yaşa hitap eden Ramazan eğlenceleriyle bir araya gelecek. Ayrıca İnanç Rotaları kapsamında İstanbul'un kutsal mekanlarına turlar düzenlenecek.

İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Maltepe Belediyesi, sosyal hizmetlerden kültür sanat etkinliklerine, ibadethane temizliğinden gıda hijyen denetimlerine pek çok alanda hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından, Ramazan ayının dayanışma ruhuna uygun olarak Maltepelileri aynı sofrada buluşturmak amacıyla, Cumhuriyet Meydanı'na iftar çadırı kuruldu. Otuz gün boyunca binlerce Maltepelinin ağırlanacağı iftar yemekleri öncesinde Kur'an dinletisi de gerçekleştirilecek.

RAMAZAN EĞLENCELERİ HER YAŞA HİTAP EDİYOR

Yine aynı alanda geleneksel Ramazan eğlenceleri başta olmak üzere her yaşa hitap eden birçok etkinlik düzenlenecek. Ramazan akşamları, meddah anlatımlarıyla başlayacak; ardından geleneksel gölge oyunu Hacivat ve Karagöz gösterileri ve çocuklara yönelik eğlencelerle devam edecek. Çocuklar ve aileler için düzenlenen yarışmalar, oyunlar, fasıl ekibi ve maskot müzikalleriyle meydan, Ramazan coşkusuyla dolacak. Ramazan etkinlikleri, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatmayı hedeflerken; ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir buluşma noktası olacak.

Belediyenin Ramazan ayı etkinlikleri, Maltepe ile sınırlı kalmayacak. Ramazan etkinlikleri kapsamında İstanbul'un kutsal mekanlarına İnanç Rotaları adıyla turlar düzenlenecek. 23 Şubat - 13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ziyaretler çerçevesinde Eyüpsultan'da bulunan Eyüp Sultan Cami ve Eyüp Sultan Türbesi, Fatih'teki Hırka-i Şerif Cami ve Beykoz'daki Hazreti Yuşa Camii ile Tepesi'ne geziler gerçekleştirilecek. Ramazan ayının manevi atmosferinin hissedileceği bu özel ziyaretlerde, Maltepelilere rehber ve sağlık ekibi de eşlik edecek