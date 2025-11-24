Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Trabzon Kitap Günleri'nin ikincisi, 7'den 70'e kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor.

TRABZON (İGFA) - Açıldığı günden bu yana on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan fuar, yazar buluşmaları, imza günleri ve söyleşilerle renkli bir kültür şöleni sunuyor.

Kentin en prestijli kültür-sanat organizasyonları arasında yer alan Kitap Günleri, sadece Trabzon'da değil, bölge illerinde de büyük karşılık buldu. Fuarın ilk dört gününde gerçekleşen etkinliklerde Ahmet Ümit, Tarık Tufan, Kahraman Tazeoğlu, Serkan Karaismailoğlu, Mehmet Akif Ersoy, Fatih Duman ve Tuna Kiremitçi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar okurlarıyla bir araya geldi.

BU HAFTA YOĞUN İMZA TAKVİMİ

76 yayınevi ve 180 yazarın yer aldığı organizasyon, hem yetişkinler hem de çocuklar için zengin içerikler sunmaya devam ediyor. Bugünkü imza programında Faruk Yıldız, Gökçe Demirelli Buran, Sezer Ün, Yusuf Yıldız, Abdil Mert, Nuriye Erdoğan, Fatma Işık, Zeytin Aydoğmuş, Servet Bal, Defne Ongun Müminoğlu ve Saliha Erdim okurlarıyla buluşacak.

KİTAP DOSTLARINA DAVET

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, fuarın her gün 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: 'Trabzon Kitap Günleri, şehrimizin kültür ve sanat hayatına büyük değer katmaya devam ediyor. Birbirinden değerli yazarlar ve yayınevlerini Trabzon'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kitap okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan bu önemli organizasyona tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. 30 Kasım'a kadar tüm kitap tutkunlarını bekliyoruz.'